Numa discussão sobre a "morte" do dinheiro físico, os empresários começaram por reconhecer que este ainda não é o cenário atual, mas sublinham a revolução já vivida no sistema financeiro. "O dinheiro não está morto. Toda a gente anda com dinheiro, é prevalente. Mas o conceito de ter todas as relações financeiras com um banco, isso está no passado", começou por dizer Zach Perret.



"Os bancos não têm estado a acompanhar este processo, têm estado focados, desde a crise financeira,nos próprios problemas. O que vai acontecer na indústria é que os bancos vão copiar absolutamente tudo o que nós estamos a fazer nos próximos anos. E vão copiar isso por cima da sua infraestrutura já existente, com a mesma base de custos. Por isso, não é uma batalha de existência, é uma batalha de base de custos", continuou Anne Boden.



Questionado sobre se, neste contexto, uma "fintech" tem de ser independente para ser bem-sucedida, Nikolay Storonsky foi curto na resposta: "Sim". E completou: "É impossível fazer alguma coisa numa empresa velha e grande. Têm ferramentas velhas e têm pessoas que não têm os talentos certos para construir novos produtos. Leva tempo para fazer coisas novas em bancos velhos", afirmou.

