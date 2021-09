Biden pede reunião a Mácron sobre fim de contrato para Austrália adquirir submarinos

O Governo francês vai pedir "esclarecimentos" aos Estados Unidos, afirmou Gabriel Attal BFMTV, acrescentando: "Queremos explicações" sobre o que "parece ser uma grande quebra de confiança". O presidente norte-americano e Emmanuel Macron deverão falar ao telefone. "Haverá uma troca telefónica nos próximos dias", anunciou este domingo o porta-voz do Executivo francês.Joe Biden anunciou na noite de quarta-feira uma parceria estratégica com o Reino Unido e a Austrália, fornecendo submarinos com propulsão nuclear a Camberra.Embora tenha negado que França esteja a pensar sair da NATO, garantiu que este assunto irá pesar na nova estratégia da aliança que será estabelecida na próxima cimeira de Madrid.Camberra comprometeu-se em 2016 a comprar 12 submarinos à francesa Naval Group por um valor de 34 mil milhões de euros, num apelidado "contrato do século", e o revés do contrato, anunciado pelo primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, a partir da Casa Branca na quarta-feira, causou ondas de choque em terras gaulesas.Na altura, Scott Morrison anunciou o fim deste contrato, entregando a encomenda aos Estados Unidos.Os australianos terão justificado a mudança por preferirem agora submarinos a propulsão nuclear, uma tecnologia que o Naval Group não tem capacidade de produzir. No entanto, para a maioria dos observadores, é uma questão política e geoestratégica, com a Austrália a aproximar-se dos parceiros anglófonos.O Naval Group, que tem uma participação de 62% do Estado francês, já disse que vai pedir uma indemnização, para a qual ainda não há uma estimativa de valor.Além do contrato para a compra de material de Defesa, o contrato com a França incluía também uma parceria estratégia entre os dois países que deveria durar 50 anos.



O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, respondeu também este domingo às acusações da França de que Camberra tinha mentido sobre a sua intenção de quebrar um contrato para comprar submarinos franceses, dizendo que tinha levantado preocupações sobre a questão "há alguns meses".



"Penso que teriam tido todas as razões para saber que tínhamos reservas profundas e sérias de que as capacidades do submarino da classe Attack não satisfaziam os nossos interesses estratégicos e tínhamos deixado claro que tomaríamos uma decisão baseada no nosso interesse estratégico nacional", disse Scott Morrison durante uma conferência de imprensa em Sidney.



E acrescentou: "Não lamento a decisão de colocar o interesse nacional da Austrália em primeiro lugar. Nunca me arrependerei".

Para Scott Morrison, teria sido "negligente" ir em frente contra os conselhos dos serviços de inteligência e defesa da Austrália.