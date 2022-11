Jerónimo: Proposta de Paulo Raimundo gerou "alguma surpresa" mas teve "ampla convergência"

Leia Também Paulo Raimundo substitui Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP

Jerónimo de Sousa afirmou este domingo que a proposta de Paulo Raimundo para o substituir como secretário-geral do PCP gerou inicialmente "alguma surpresa no Comité Central", mas teve "ampla convergência"."Em relação à solução quero dizer que houve uma ampla convergência, não quero dizer unanimidade porque o rigor dos números nesta matéria é importante, mas uma ampla convergência em relação à solução", afirmou Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa, na sede do PCP, em Lisboa.O secretário-geral cessante do PCP acrescentou que quando o nome de Paulo Raimundo foi proposto pelos organismos executivos "houve alguma surpresa no Comité Central, mas a tal grande convergência manifestou-se de uma forma inequívoca"."Quem propõe é um elemento dos organismos executivos. A proposta começou a ser trabalhada no Secretariado, acompanhamento da Comissão Política, pronunciamento da Comissão Política, do Secretariado, reunião conjunta e a proposta do camarada Paulo Raimundo", descreveu.Segundo Jerónimo de Sousa, houve uma "profunda compreensão" em relação à sua opção de deixar as funções de secretário-geral e "uma grande unidade e coesão na direção do partido em relação à solução" para o cargo de secretário-geral."O Comité Central resolveu concordar comigo em termos de substituição na tarefa aplaudindo-me quatro minutos de pé", referiu."Sabe mesmo muito bem sentir o abraço solidário afetivo dos meus camaradas da direção do partido, tal como os militantes, os amigos do partido e muitas vezes alguns até diria adversários que mantêm essa linha de consideração e de respeito como um valor ético importante também na política", declarou Jerónimo de Sousa.