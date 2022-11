Paulo Raimundo substitui Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP

Em comunicado, o PCP refere que





Jerónimo de Sousa, "no prosseguimento de uma avaliação própria, reflectindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha, mantendo-se como membro do Comité Central do PCP". O partido destaca, neste momento, "a grande dedicação e empenho com que assumiu estas elevadas responsabilidades, por um longo período, exemplo de compromisso com o ideal e projecto do PCP, ao serviço dos trabalhadores, do povo e do País, da paz, da amizade e solidariedade entre os povos, bem como a disposição de prosseguir a sua acção militante". O partido destaca, neste momento, "a grande dedicação e empenho com que assumiu estas elevadas responsabilidades, por um longo período, exemplo de compromisso com o ideal e projecto do PCP, ao serviço dos trabalhadores, do povo e do País, da paz, da amizade e solidariedade entre os povos, bem como a disposição de prosseguir a sua acção militante".

"No seguimento da questão colocada, que se compreende face à situação concreta, e concluída a devida auscultação, o comité central do PCP terá uma reunião no próximo sábado, 12 de novembro, após o primeiro dia dos trabalhos da conferência nacional 'Tomar a iniciativa, reforçar o Partido, responder às novas exigências', em que será feita a proposta da eleição de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP", diz ainda.

O PCP sublinha que Paulo Raimundo "é de uma geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no colectivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública à ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares e com o partido, as suas organizações e militantes".

No comunicado, o PCP diz ainda que, "no quadro do seu funcionamento colectivo, com as responsabilidades individuais que lhe são inerentes, dotado das conclusões da conferência nacional, prosseguirá e intensificará a sua acção, afirmando a sua identidade e o seu compromisso com os trabalhadores, o povo e o país".

