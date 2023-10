Juros em alta: oportunidade?

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A lei da oferta e da procura tem desempenhado um papel importante na subida das taxas no mercado obrigacionista. Do lado da oferta, a emissão de dívida é abundante. Muitas economias do G7 continuam a ter défices orçamentais muito elevados. Uma abordagem que levou a agência de notação Fitch a privar a dívida norte-americana do "rating" AAA. Toda a dívida tem de ser financiada e as emissões sucedem-se a um ritmo significativo....