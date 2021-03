Análise DECO: Investir em Portugal

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Num desabafo sobre Portugal, Eça de Queiroz escreveu, em 1891, o seguinte: "De sorte que esta crise me parece a pior - e sem cura." Não fosse a frase ter mais de 100 anos, o escritor, sempre mordaz e crítico sobre a situação do país, não estava muito longe da verdade relativamente ao que se passou em 2020. As mais recentes previsões da OCDE, de dezembro, apontam para que a economia portuguesa tenha contraído 8,4% no ano passado. Como ...