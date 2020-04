73,12

TW/h

É a energia gasta anualmente pela rede bitcoin, o equivalente ao consumo de toda a Áustria.





313

kg de CO2

É o que é gerado na validação de cada transação.





7,08

Dólares

É quanto custava em janeiro uma transação na rede bitcoin.

Só dessa forma a operação é autenticada.A informação é comunicada à rede bitcoin, que a acrescenta à blockchain, uma espécie de livro de registo que contém o histórico da criptomoeda.Ou seja, o papel dos mineiros é encontrar uma sequência que torne um bloco de transações de bitcoins compatível com o bloco anterior. Para isso, o computador precisa de efetuar milhares de cálculos por segundo para encontrar a combinação perfeita. Para os incentivar a encontrar a solução e acrescentar um novo bloco à blockchain, é-lhes atribuída uma pequena quantidade de bitcoins. E de onde vem o termo "mineiro"? Este trabalho intensivo de computação, recompensado por novas unidades de criptomoedas, foi comparado à mineração para extrair pedras ou metais preciosos. E o termo ficou. De notar que nem todas as criptomoedas funcionam com este sistema (designado "proof of work").A nossa análise neste artigo aplica-se apenas à bitcoin e a criptomoedas com um modelo semelhante.As criptomoedas continuam a ser uma área cinzenta na maioria dos países, e ainda mais em Portugal. A lei não proíbe que se façam trocas de criptomoedas ou "mineração", mas também não confere a estes "ativos digitais" qualquer estatuto em concreto.Do ponto de vista fiscal, a venda de bitcoins não é, segundo a Autoridade Tributária, "tributável em IRS face ao ordenamento fiscal português, designadamente no âmbito da categoria E (capitais) ou G (mais-valias)". Mas, se as transações forem feitas no âmbito da atividade profissional ou empresarial, então, sim, é preciso declarar esses rendimentos e pagar o respetivo imposto. Neste caso, o contribuinte será tributado na categoria B.Em teoria, qualquer pessoa pode minerar bitcoins, desde que tenha um computador com uma grande capacidade de processamento (hardware) e um programa informático (cliente), ou um smartphone com uma aplicação para minerar criptomoedas.Um exemplo de "cliente" é o Bitcoin Core, disponibilizado no site bitcoin.org . Mais não é do que uma evolução do código inicialmente proposto por Satoshi Nakamoto, o alegado criador desta criptomoeda. Mas, como a bitcoin se caracteriza pela descentralização e ausência de regras, não existe um "cliente" único.Há que ter em conta que o algoritmo desta moeda virtual ajusta a dificuldade do puzzle à medida que o poder da rede aumenta. Por outras palavras, quanto mais capacidade de mineração houver, mais difícil será minerar bitcoins.Esta dificuldade criou uma espécie de corrida a equipamento informático com grande capacidade de processamento. Inicialmente, eram usados os processadores (CPU) dos computadores pessoais. Depois, passou-se para as placas gráficas, dado que os GPU (Graphics Processing Unit) eram mais adequados à tarefa. Atualmente, para minerar bitcoins, é necessário dispor de equipamento na forma de sistemas de chips ASIC (Application Specific Integrated Circuit) desenhados especificamente para processar o algoritmo da bitcoin.O mais conhecido produtor destes equipamentos é a empresa chinesa Bitmain, que criou a linha de sistemas Antminer. No mercado, começam, porém, a surgir alguns rivais.Para alimentar instalações gigantescas, que têm milhares destes aparelhos, é preciso muita energia elétrica. Por exemplo, em outubro, a Bitmain anunciou a construção, no Texas, de uma instalação de mineração de criptomoedas, com uma capacidade inicial de 25 megawatts (MW). O objetivo é chegar aos 50 MW, o equivalente ao consumo elétrico de 180 mil a 360 mil portugueses (considerando os últimos dados da Pordata para consumo doméstico per capita).A escolha do Texas não foi inocente. Este estado norte-americano tem a eletricidade barata, quando comparada com outras localizações. Pelos mesmos motivos, a maior parte dos equipamentos opera na China, devido ao baixo preço da energia. Também a Rússia tem algumas operações de monta, devido ao clima frio que a caracteriza. Para o equipamento operar na máxima eficiência é necessário impedir que sobreaqueça.Para um consumidor com um computador pessoal já não é rentável minerar bitcoins, ou outras das principais criptomoedas, há vários anos. Demora muito tempo e consome demasiada energia.Pode, no entanto, minerar criptomoedas menos conhecidas. Quanto menor o poder de computação dedicado a cada moeda, mais rentável será tentar minerar com equipamento comum. Com o objetivo de democratizar a mineração, algumas criptomoedas anunciam algoritmos desenhados para serem resistentes a ASIC.Há, no entanto, uma desvantagem óbvia: se os fundamentos económicos da bitcoin já são questionáveis, os das criptomoedas menos conhecidas são praticamente inexistentes. Com eventuais exceções para uma ou outra, com características distintivas e aplicações específicas, trata-se de especulação no seu grau mais puro.Não recomendamos, por isso, qualquer moeda virtual em particular para minerar. É como procurar uma agulha num palheiro, dado que estão constantemente a surgir novas, envoltas em promessas irrealistas de constituírem uma revolução tecnológica. As tentativas de manipulação do mercado, para inflacionar os preços, são comuns.Em suma, é duvidoso de que valha a pena manter um computador ligado propositadamente para este fim.O que claramente não recomendamos é que invista as suas poupanças na compra de criptomoedas e, muito menos, nas mais obscuras. Ainda assim, pode consultar o nosso conversor de moedas virtuais em www.deco.proteste.pt/ investe/ferramentas/conversor-moedasvirtuais