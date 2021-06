Empresas com selo ESGF

A sustentabilidade está a ganhar peso nas decisões de investimento e no comportamento das empresas. É uma evolução no bom sentido, mas não deve deixar de lado os critérios financeiros. Conheça a nova classificação ESGF da Proteste Investe para as ações.

Empresas com selo ESGF









