Finanças pessoais: Juntar para imprevistos

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No ano que terminou, assistimos a uma subida galopante da inflação, para níveis que já não se viam desde 1992. Para este ano, a previsão do Banco de Portugal é de 5,8%. Apesar de ligeiramente mais baixa do que no ano passado, estima-se que continue elevada, e a níveis muito acima do rendimento proporcionado pelos produtos de poupança. Por essa razão, é quase certo que 2023 será mais um ano de rendimento real negativo....