Fundos e ETF: 7 dicas para escolher o melhor

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João deseja começar a investir, para rentabilizar as poupanças estagnadas há demasiado tempo. Foi ao portal da Deco Proteste Investe tentar descortinar qual seria o produto mais adequado. No comparador de fundos de investimento, encontrou o Invesco Euro Stoxx 50 ETF (ISIN: IE00 B60SWX25), um ETF de ações da Zona Euro, com uma classificação de excelente (96 em 100). Nos últimos cinco anos, proporcionou um retorno médio anual de ...