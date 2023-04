Há banco melhor do que o meu?

Na segunda edição do estudo do melhor banco, o ActivoBank volta a liderar. A satisfação dos clientes e a qualidade dos produtos garantiram, mais uma vez, o êxito do banco online.



Passou um ano desde que a Deco Proteste inaugurou o estudo do melhor banco, que elege aquele que mais se destaca nos estudos regulares a produtos bancários, mas também na apreciação dos consumidores. Entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano, os 13 bancos que detêm 94% da quota de mercado em Portugal foram analisados à lupa. Resultado: o ActivoBank conquistou novamente o título, embora a uma curta distância do segundo classificado, o Banco CTT.

