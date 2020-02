O que ganho por emprestar dinheiro ao Estado?

Certificados de Aforro ou Certificados do Tesouro? Descubra as diferenças entre estes dois títulos de dívida pública e veja quanto rendem, para aplicar as suas poupanças.

As finanças do País nunca foram brilhantes e, sempre que o Estado precisa de se financiar para equilibrar o erário público, dá asas à imaginação, inventa um produto e acena com uma taxa minimamente atrativa na tentativa de convencer os portugueses a confiar-lhe as poupanças. Nos últimos anos, porém, não tem sido tão generoso como foi nos tempos da crise. Ainda assim, as taxas quase nulas dos depósitos a prazo e a escassez de alternativas de investimento de baixo risco têm ajudado a encher os cofres do Estado. Veja o que diferencia os títulos da dívida e se vale a pena investir.





Que tipo de produtos de dívida pública existem?

Os títulos da dívida assumem várias formas: Certificados de Aforro, que contam com várias emissões desde que foram lançados, em 1960, e Certificados do Tesouro (onde incluímos os Certificados do Tesouro Poupança Mais e os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento).