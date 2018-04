Ganhos da Pharol sustentam bolsa nacional

Pedro Catarino/CM



O PSI-20 segue a subir 0,07% para 5.491,51 pontos, com 14 cotadas em alta e apenas quatro em queda. Entre os congéneres europeus a tendência é igualmente de ganhos ligeiros, num dia em que as cotadas americanas começam a revelar os resultados do primeiro trimestre do ano. Entre as empresas que revelam os seus números hoje está o JPMorgan e o Citigroup. Os ganhos acabam por ser ligeiros uma vez que o ambiente exige cautela. Os investidores continuam algo expectantes em relação à disputa comercial e ao conflito na Síria.A subida tímida da bolsa nacional é justificada pelos ganhos superiores a 2% da Pharol, que são contrariados pela queda superior a 1% da Galp. Em ambos os casos as cotadas estão a reflectir dados financeiros e operacionais. A Pharol reflecte os resultados apresentados pela Oi, que em 2017 reduziu os prejuízos em 20% . Já a Galp Eneria revelou um aumento de produção no primeiro trimestre.As acções da Pharol estão a subir 2,63% para 0,203 euros. Já a Galp Energia desce 1,36% para 15,955 euros.A contribuir para os ganhos da bolsa nacional está também o BCP, ao subir 0,14% para 0,282 euros. Assim como a EDP, que aprecia 0,57% para 3,169 euros.Já a Ibersol está a ganhar 1,30% para 11,65 euros, depois de ontem ter sido revelado que o seu maior accionista, a ATPS-Sociedade Gestora Participações Sociais, pediu para que fosse incluída na ordem dos trabalhos da reunião de accionista um aumento de capital da dona das marcas(Notícia actualizada com mais cotações)