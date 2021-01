A "onda azul" que Wall Street gosta de surfar

É um fenómeno pouco frequente, mas quando acontece, Wall Street tende a beneficiar com ele. A chamada “blue wave” (“onda azul”, na tradução para português) tomou conta de Washington e os investidores certamente estarão a esfregar as mãos por antecipação. Isto porque quando os democratas conquistam a presidência e a maioria no Congresso – que inclui Senado e Câmara dos Representantes –

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...