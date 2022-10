A semana em oito gráficos: Bolsas avançam por entre volatilidade. Petróleo dispara

As bolsas europeias tiveram uma semana positiva mas também volátil, com os investidores à procura de sinais sobre o futuro das políticas monetárias restritivas levadas a cabo pelos bancos centrais. Já os preços do petróleo escalaram com a notícia da retirada de matérias-prima do mercado.

Stoxx 600 sobe com bons ventos dos EUA Os investidores estiveram mais otimistas esta semana, inicialmente devido a dados económicos aquém do esperado nos EUA que deixavam antever uma postura menos agressiva da Fed. Os bons números do emprego norte-americano quebraram esse otimismo, mas o saldo manteve-se positivo devido aos bons ganhos nas primeiras duas sessões da semana. Os investidores estiveram mais otimistas esta semana, inicialmente devido a dados económicos aquém do esperado nos EUA que deixavam antever uma postura menos agressiva da Fed. Os bons números do emprego norte-americano quebraram esse otimismo, mas o saldo manteve-se positivo devido aos bons ganhos nas primeiras duas sessões da semana. PSI acompanha ganhos europeus O índice de referência nacional teve um saldo semanal pintado de verde, acompanhando a tendência de ganhos das restantes praças da Europa Ocidental, ao somar perto de 1%. A impulsionar o movimento positivo do PSI estiveram sobretudo a Galp Energia e o BCP. O índice de referência nacional teve um saldo semanal pintado de verde, acompanhando a tendência de ganhos das restantes praças da Europa Ocidental, ao somar perto de 1%. A impulsionar o movimento positivo do PSI estiveram sobretudo a Galp Energia e o BCP. Galp lidera ganhos em Lisboa A Galp fechou a semana com uma subida acumulada de quase 7%, seguindo de perto o bom desempenho generalizado do setor da energia em todo o Velho Continente. Isto numa semana em que os preços do crude escalaram com o anúncio da retirada de matéria-prima do mercado. A Galp fechou a semana com uma subida acumulada de quase 7%, seguindo de perto o bom desempenho generalizado do setor da energia em todo o Velho Continente. Isto numa semana em que os preços do crude escalaram com o anúncio da retirada de matéria-prima do mercado. Credit Suisse sustenta Stoxx600 O Credit Suisse começou mal a semana, mas recuperou fortemente. Depois de afundar devido aos receios em torno da sua solidez financeira, o banco suíço foi sustentado pelos anúncios de recompra de dívida e de venda de ativos à Pimco e Centerbridge Partners. O Credit Suisse começou mal a semana, mas recuperou fortemente. Depois de afundar devido aos receios em torno da sua solidez financeira, o banco suíço foi sustentado pelos anúncios de recompra de dívida e de venda de ativos à Pimco e Centerbridge Partners. Energia dá gás ao S&P500 Entre as cotadas que mais terreno ganharam esta semana no Standard & Poor’s 500, quatro delas operam no setor petrolífero. Os preços do crude escalaram em Londres e Nova Iorque, o que contribuiu para impulsionar empresas como a Marathon Oil, Apache, Halliburton e Devon Energy. Entre as cotadas que mais terreno ganharam esta semana no Standard & Poor’s 500, quatro delas operam no setor petrolífero. Os preços do crude escalaram em Londres e Nova Iorque, o que contribuiu para impulsionar empresas como a Marathon Oil, Apache, Halliburton e Devon Energy. Dólar sobe face ao euro e libra A nota verde fortalece na última semana face a moedas chave, como o euro e a libra, ao ganhar fôlego com os bons dados do emprego nos EUA - que dão fundamento à Reserva Federal norte-americana para manter uma política monetária mais dura. A nota verde fortalece na última semana face a moedas chave, como o euro e a libra, ao ganhar fôlego com os bons dados do emprego nos EUA - que dão fundamento à Reserva Federal norte-americana para manter uma política monetária mais dura. Petróleo em “rally” com anúncio da OPEP+ O Brent registou a segunda semana consecutiva em alta, tendo escalado mais de 11%, animado pelo anúncio de que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) vão cortar em dois milhões de barris por dia a produção de novembro. O Brent registou a segunda semana consecutiva em alta, tendo escalado mais de 11%, animado pelo anúncio de que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) vão cortar em dois milhões de barris por dia a produção de novembro. Juros da Zona Euro disparam As “yields” das dívidas soberanas da Zona Euro agravaram-se, com a robustez do mercado laboral nos EUA a deixar antever a continuação da subida dos juros diretores pela Fed. A acrescer, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, já admitiu continuar a política mais restritiva. Juros da Zona Euro disparam As “yields” das dívidas soberanas da Zona Euro agravaram-se, com a robustez do mercado laboral nos EUA a deixar antever a continuação da subida dos juros diretores pela Fed. A acrescer, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, já admitiu continuar a política mais restritiva. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09:30







