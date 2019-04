A semana em oito gráficos: Bolsas europeias sobem há duas semanas e petróleo valorizou nas últimas cinco

Reuters

O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas, subiu 2,41% esta semana, a negociar perto de máximos de agosto do ano passado. A generalidade das praças europeias manteve-se em alta, marcando assim a segunda semana consecutiva de valorizações.

Os investidores aplaudiram os progressos nas negociações comerciais entre Washington e Pequim. Os bons dados do emprego nos EUA – que se juntaram a outros indicadores positivos provenientes da Alemanha (na sexta-feira apresentou bons números para a produção industrial) – e da China, contribuíram para o otimismo nos mercados acionistas.

Do lado do Brexit, mantém-se a expectativa de que Theresa May e Jeremy Corbyn consigam um entendimento comum quanto ao caminho a seguir. Os líderes do Partido Conservador e do Partido Trabalhista têm mantido conversações nesse sentido.

Além disso, na sexta-feira a primeira-ministra britânica pediu novamente ao Conselho Europeu para prolongar o Brexit até dia 30 de junho. O governo de May confia que será possível obter o apoio do parlamento britânico para a saída do Reino Unido no curto prazo, apesar de o acordo já ter sido chumbado por três vezes.