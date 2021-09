A semana em oito gráficos: Europa regressa aos ganhos após três semanas em queda

As bolsas europeias fecharam a semana em alta, com a praça lisboeta a liderar os ganhos. Apesar das quedas de sexta-feira, devido aos receios em torno do impacto de uma eventual derrocada da gigante chinesa do imobiliário Evergrande e do travão às criptomoedas colocado por Pequim, o índice de referência Stoxx 600 conseguiu recuperar depois de três semanas em baixa. Já o petróleo valorizou pela terceira semana consecutiva.

Europa regressa ao verde As principais praças europeias tiveram saldo positivo, depois de o índice de referência Stoxx 600 negociar três semanas no vermelho. Estiveram a ser animadas sobretudo pela decisão do banco central dos EUA de manter, por enquanto, os estímulos à economia. A bolsa nacional foi a que mais subiu. As principais praças europeias tiveram saldo positivo, depois de o índice de referência Stoxx 600 negociar três semanas no vermelho. Estiveram a ser animadas sobretudo pela decisão do banco central dos EUA de manter, por enquanto, os estímulos à economia. A bolsa nacional foi a que mais subiu. Lisboa recupera fôlego A bolsa nacional terminou a semana com nota positiva, a somar 2,35%, elevando assim para 10,73% o seu ganho no acumulado do ano. A praça lisboeta recuperou assim das perdas da semana precedente, originadas sobretudo pela crise no setor da energia na Europa. A bolsa nacional terminou a semana com nota positiva, a somar 2,35%, elevando assim para 10,73% o seu ganho no acumulado do ano. A praça lisboeta recuperou assim das perdas da semana precedente, originadas sobretudo pela crise no setor da energia na Europa. Galp e BCP lideram ganhos no PSI-20 A Galp foi a cotada do PS-20 que mais subiu, numa semana de ganhos do petróleo. Seguiu-se o BCP, que entre terça e quinta-feira acumulou uma valorização de quase 15%, a acompanhar o bom momento do setor na Europa e uma revisão em alta do seu preço-alvo pelo CaixaBank/BPI, tendo depois corrigido na última sessão da semana. A Galp foi a cotada do PS-20 que mais subiu, numa semana de ganhos do petróleo. Seguiu-se o BCP, que entre terça e quinta-feira acumulou uma valorização de quase 15%, a acompanhar o bom momento do setor na Europa e uma revisão em alta do seu preço-alvo pelo CaixaBank/BPI, tendo depois corrigido na última sessão da semana. Rolls-Royce soma no Stoxx600 A britânica Rolls-Royce foi a cotada que mais terreno ganhou esta semana na Europa, sustentada pelo facto de as menores restrições nas viagens aéreas serem sinónimo de um aumento da procura pelos seus serviços de manutenção de motores. A britânica Rolls-Royce foi a cotada que mais terreno ganhou esta semana na Europa, sustentada pelo facto de as menores restrições nas viagens aéreas serem sinónimo de um aumento da procura pelos seus serviços de manutenção de motores. Expedia sustenta S&P500 A plataforma de viagens norte-americana Expedia, que opera sobretudo com reservas online de passagens aéreas, hotéis, carros e cruzeiros, foi a que mais somou no S&P 500, animada pela notícia de que os fundos de cobertura de risco continuam a apostar nas suas ações. A plataforma de viagens norte-americana Expedia, que opera sobretudo com reservas online de passagens aéreas, hotéis, carros e cruzeiros, foi a que mais somou no S&P 500, animada pela notícia de que os fundos de cobertura de risco continuam a apostar nas suas ações. Dólar ganha tração face a libra e euro A nota verde ganhou terreno face a divisas como o euro e a libra, numa semana em que os receios em torno da crise da chinesa Evergrande levaram os investidores a procurar ativos-refúgio, como é o caso do dólar, se bem que também tenha havido apetite pelo risco. A nota verde ganhou terreno face a divisas como o euro e a libra, numa semana em que os receios em torno da crise da chinesa Evergrande levaram os investidores a procurar ativos-refúgio, como é o caso do dólar, se bem que também tenha havido apetite pelo risco. Petróleo sobe pela terceira semana Os preços do crude subiram pela terceira semana consecutiva, uma vez mais sustentados pela redução dos inventários norte-americanos, que estão no nível mais baixo dos últimos três anos. Tratou-se da sétima semana consecutiva de redução dos stocks nos EUA. Os preços do crude subiram pela terceira semana consecutiva, uma vez mais sustentados pela redução dos inventários norte-americanos, que estão no nível mais baixo dos últimos três anos. Tratou-se da sétima semana consecutiva de redução dos stocks nos EUA. Juros da Zona Euro agravam-se Os juros da dívida soberana da Zona Euro subiram de forma generalizada esta semana, devido aos receios de que o Banco Central Europeu comece a reduzir os estímulos às economias da região, tal como defendem alguns dos membros do regulador bancário. Os juros da dívida soberana da Zona Euro subiram de forma generalizada esta semana, devido aos receios de que o Banco Central Europeu comece a reduzir os estímulos às economias da região, tal como defendem alguns dos membros do regulador bancário. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09:30







