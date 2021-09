Europa arranca semana no verde. Barril de brent já está acima dos 79 dólares

há 3 min. 09h21

Europa a negociar no verde com todos os setores em terreno positivo

As principais praças europeias estão a negociar em terreno positivo esta manhã. O Stoxx 600, que agrupa as maiores cotadas do velho continente, está a valorizar 0,5% nesta altura.



Todos os setores estão a negociar em terreno positivo, com destaque para o setor da energia, que está a apreciar 1,89%, num momento em que o petróleo continua a subir.



Além dos ganhos deste setor, também o setor automóvel está a valorizar, com ganhos de 1,14%, seguido pelo setor imobiliário, que avança 1,06%. Nesta altura, os ganhos mais modestos são registados pelo setor mineiro, que avança 0,24%.



A IWG é a cotada que está a liderar os ganhos no Stoxx 600, a valorizar 6,21%. Também a Rolls Royce continua a avançar nesta sessão, a valorizar 5,37%, depois de ter fechado a sessão de sexta-feira com ganhos de 4,38%.



O índice PSI-20 está a avançar 0,82%, o espanhol IBEX valoriza 0,64%, o alemão DAX ganha 0,9%, o francês CAC 40 regista ganhos de 0,63% e o índice inglês aprecia 0,45%.