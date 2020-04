A semana em oito gráficos: Bolsas com pouco gás na Europa e petróleo em queda livre

Saldo positivo para o Stoxx 600 Numa semana mais curta na Europa, uma vez que os mercados europeus estiveram encerrados na segunda-feira, as praças do "velho continente" tiveram um saldo misto. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas na região, registou um ganho de 0,50% para os 333,47 pontos na semana.

PSI-20 recua 0,57% O PSI-20 terminou a semana com uma descida de 0,57%, pressionado sobretudo pela Galp e BCP. O índice de referência nacional agravou assim a sua desvalorização desde o início do ano para 19,98%.

Mota-Engil lidera quedas em Lisboa Na praça portuguesa, a Mota-Engil foi a cotada com o desempenho semanal mais negativo, a recuar 10,09%. Na tabela das piores “performances” seguiram-se o BCP e a Galp. Já a Altri e a Jerónimo Martins foram as que registaram as maiores subidas.

SES com o melhor desempenho do Stoxx600 A SES foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais ganhou no agregado da semana, ao somar 421,97%. A operadora luxemburguesa de satélites de telecomunicações ganhou terreno na semana em que a sua congénere Intelsat revelou estar à beira da insolência.

AMD anima S&P 500 A Advanced Micro Devices disparou 15,67% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A fabricante norte-americana de circuitos integrados (especialmente processadores e placas de vídeo) foi impulsionada pelo anúncio de uma atualização dos seus microchips, tendo alargado a família de processadores AMD EPYC com três novos modelos.

Euro perdeu fôlego face ao dólar O dólar voltou a beneficiar durante esta semana face à divida europeia, fazendo-se valer do seu caráter de ativo mais seguro. Assim, o euro depreciou 0,58% frente ao dólar norte-americano. Contudo, a libra britânica não se acanhou perante o dólar e levou a melhor nesta semana conhecendo um ganho de 0,38%.

Petróleo prossegue em queda As cotações do "ouro negro" continuaram a perder terreno esta semana, pressionadas pela forte diminuição da procura decorrente da covid-19. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações portuguesas, afundou 9,21% no agregado da semana.