Ação com maior subida do mundo ganha 1.600% em 2022

Uma empresa mineira na Indonésia teve o melhor desempenho bolsista do planeta em 2022, com uma subida de 1.595%.As contas são da Bloomberg , que escreve que o valor das ações da PT Adaro Minerals Indonésia oscilou desde o pico em abril, mas ainda está acima dos seus pares no Bloomberg World Index, composto por 2.803 membros. Os títulos da cotada dão origem a mais do dobro das mais-valias da vice-campeã Turkish Airlines.O preço das ações da Adaro disparou desde a estreia a 3 de janeiro em Jacarta, passando de 100 rupias para 2.990 rupias em pouco mais de três meses, antes de cair.Na quarta-feira fechou a valer 1.695 rupias, com um valor de mercado de cerca de 4,5 mil milhões de dólares (cerca de 4,25 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).A evolução das ações da Adaro está ligada aos preços globais do carvão, mas os analistas citados pela Bloomberg acreditam que os ganhos da companhia estão relacionados com a estratégia de diversificação da empresa, que usou os lucros inesperados - "windfall profits", que estão a ser alvo de tributação em várias atividades económicas e países, incluindo Portugal - para apostar noutros negócios, como a produção de alumínio e de baterias para veículos elétricos.O resultado líquido da empresa disparou 482% nos primeiros nove meses do ano, refletindo um aumento para mais do dobro dos preços médios de venda. O volume das vendas de carvão subiu 41%. Cinco analistas contactados pela Bloomberg estimam uma nova evolução positiva de 42% nos preços das ações nos próximos 12 meses.