Acções Vista Alegre disparam quase 7%

As acções da Vista Alegre estão a subir 6,92% para 1,39 euros, tendo trocado de mãos mais de 4,5 mil acções, o que é um volume elevado, já que a média diária dos últimos seis meses é de 1,2 mil títulos.

Este comportamento das acções da Vista Alegre surge no mesmo dia em que a empresa anunciou o cancelamento do aumento de capital devido às condições adversas dos mercados internacionais.

Já ontem, as acções dispararam mais de 6%. Ainda assim, considerando a evolução dos títulos da Vista Alegre desde o início da operação (29 de Novembro), as acções afundaram até ontem quase 20%.

A empresa anunciou assim, esta terça-feira, 11 de Dezembro, o cancelamento da operação. "Apesar de diversos investidores nacionais e internacionais terem participado no 'roadshow' recentemente realizado, em resultado da conjuntura adversa nos mercados internacionais que se tem verificado, a oferta institucional de distribuição de acções da sociedade não se concretizará", revela a Vista Alegre no comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A oferta terminava esta quarta-feira, 12 de Dezembro, e a estreia das novas acções em bolsa estava prevista para 19 de Dezembro.