Ações da SAD do Porto em máximos desde novembro de 2021

As ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do FC Porto valorizaram 5,08% na sexta-feira, encerrando nos 1,24 euros, o valor mais elevado desde 10 de novembro de 2021. O movimento ocorreu, no entanto, num dia em que apenas foram transacionadas 40 ações.



A SAD dos "dragões" acumula, desde o início do ano, uma valorização de 40,91%, apesar dos "azuis-e-brancos" não terem conseguido revalidar o título de campeõ...