Actium Capital reforça para 12,69% na Altri

A Actium Capital reforçou a presença no capital da Altri, com a compra de dois milhões de acções na semana passada, que elevou a posição da empresa na fabricante de pasta de papel para 12,69% do capital.



Em comunicado divulgado junto da CMVM, informa-se que "a Actium Capital adquiriu, entre os dias 5 e 7 de Dezembro de 2018, 2.000.000 de acções representativas de 0,97% do capital social e dos direitos de voto da Altri".



Em virtude destas operações, a Actium Capital SGPS - da qual Paulo Fernandes (também presidente da Cofina, dona do Negócios e do Correio da Manhã) é administrador e accionista dominante, além de ser um dos CEO da Altri - ficou com 26.024.874 acções representativas de 12,69% do capital social e dos direitos de voto da Altri.



"Tendo a obrigação de comunicação resultado do facto do administrador Paulo Jorge dos Santos Fernandes ser também administrador da sociedade Altri, mais se informa (…) que se consideram imputáveis a Paulo Jorge dos Santos Fernandes um total de 26.024.874 acções, correspondentes a 12,69% do capital e dos direitos de voto da Altri", acrescenta o comunicado.