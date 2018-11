Altice dispara mais de 15% com venda de parte da SFR

A Altice celebrou um acordo com a Allianz, Axa e OMERS para a venda de 49,99% do negócio de fibra óptica da SFR, numa operação que deverá permitir um encaixe de 1,8 mil milhões de euros. As acções chegaram a disparar mais de 15%.