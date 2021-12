Altri vê rating ESG revisto para "baixo risco" e entra no top mundial do setor

A Altri entrou no top global de sustentabilidade no setor das empresas da pasta e papel. A cotada portuguesa liderada por José de Pina viu o rating ESG (ambiental, social e de governo societário) revisto para "baixo risco", face ao anterior nível "médio risco", o que lhe valeu a classificação no top 10 mundial.



A Altri alcançou uma classificação de 19,3 pontos no ESG Risk Ratings da Sustainalytics. Em um ano, apresentou uma melhoria de 5,9 pontos, beneficiando, em grande medida, do salto dado na classificação relativa ao empenho da gestão na resposta aos riscos ESG, que melhorou em 14,1 pontos.



"A Altri está comprometida com a sustentabilidade, trabalhando todos os dias na implementação de medidas que lhe permitam dar resposta aos riscos associados ao ESG", sublinha o CEO José de Pina, em comunicado. Ao ficar abaixo da fasquia dos 20 pontos, o resultado permite à empresa ser considerada de baixo risco ESG para os investidores e coloca-a no top 10 a nível mundial entre as empresas do setor da pasta e papel.





A Sustainalytics pôs a Altri em 15.º lugar no cluster de indústrias Paper & Forestry (da qual fazem parte 81 empresas globais). Considerando apenas o subconjunto de sociedades globais que integram o cluster Paper & Pulp, está na 10.ª posição. Além desta classificação, a Altri recebeu recentemente o rating de A- no combate às alterações climáticas por parte do CDP. Este é o único rating do género atribuído a uma empresa portuguesa no setor da pasta e papel.