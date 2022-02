Amazon aumenta receitas e lucros, anuncia subida de preços e dispara em bolsa

A Amazon reportou esta noite, já depois do fecho de Wall Street, as suas contas do quarto trimestre e anunciou um aumento dos preços da assinatura do serviço prime. Os investidores gostaram.

O resultado líquido foi de 14,32 mil milhões de dólares (contra 7,22 mil milhões um ano antes), o que correspondeu a um lucro por ação de 27,75 dólares – superando assim grandemente as estimativas de 3,77 dólares do consenso do mercado e ficando acima dos 14,09 dólares do período homólogo de 2020.

As receitas ficaram abaixo da estimativa média dos analistas, mas por pouco. Cresceram 9,4% para 137,41 mil milhões de dólares, entre outubro e dezembro, ficando ligeiramente aquém da projeção média dos analistas inquiridos pela Bloomberg, que era de 137,82 mil milhões.

Por outro lado, o "guidance" também desiludiu. A tecnológica disse esperar vendas entre 112 e 117 mil milhões para o trimestre em curso, quando a expectativa dos analistas auscultados pela Bloomberg era de 120,51 mil milhões.

No entanto, os investidores estão a dar ganhos à Amazon em bolsa, especialmente agradados com o anúncio de que vai aumentar em 20 dólares anuais, para 139 dólares, o preço da assinatura do serviço prime nos EUA. Trata-se da primeira subida de preço desde 2018.

As ações da tecnológica seguem a somar 12,36% para 3.120 dólares no "after-hours" da bolsa nova-iorquina, depois de já terem estado a disparar 15%. No horário regular da sessão desta quinta-feira fecharam a ceder 7,81% para 2.776,91 dólares, arrastadas pelo selloff no setor devido ao mau desempenho da Meta.