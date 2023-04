Andy Brown ganhou 1,82 milhões em 2022. CFO que subiu a líder da Galp recebeu 682,5 mil

367,5 mil euros referentes a remuneração variável anual ilíquida de 2021, 262,5 mil euros referentes a Plano Poupança Reforma ( PPR) e mais 210 mil euros inscritos nas contas como "outros", o que inclui pensões e benefícios, tais como subsídio de habitação, veículo e seguro . Feitas as contas, o total ilíquido atinge





1.820.000 euros. Andy Brown assumiu funções de CEO da Galp em fevereiro de 2021 e nesse ano recebeu um total de Andy Brown assumiu funções de CEO da Galp em fevereiro de 2021 e nesse ano recebeu um total de

dministrador e

xecutivo e diretor financeiro, tendo passado este ano a CEO - ganhou

682,5 mil euros. Destes, 420 mil euros dizem respeito a remuneração fixa, à qual acrescem 157,5 euros em remuneração variável e 105 mil euros em PPR.

O ex-CEO da Galp Energia Andy Brown recebeu 1,82 milhões de euros entre remunerações fixas e variáveis no ano passado. O novo líder, Filipe Silva, que desempenhava em 2022 funções de diretor financeiro, ganhou 682,5 mil euros, de acordo com o relatório e contas divulgado esta segunda-feira pela petrolífera.A remuneração fixa do antigo CEO foi de 980 mil euros ilíquidos, aos quais acrescem1,23 milhões de euros, sendo que, destes, 887.803 euros foram a título de remuneração fixa líquida e 348.617 euros na rubrica "outros", de acordo com o relatório desse ano.Por seu turno, Filipe Silva - que até 31 de dezembro era a



No total, a gestão da Galp, que inclui a atual equipa e os elementos cessantes, auferiu, em remunerações ilíquidas, 7.008.711 milhões de euros (dos quais apenas 2.762.112 euros fixos), abaixo dos 10,9 milhões de euros ganhos em 2021.



No ano passado, a petrolífera registou lucros ajustados de 881 milhões de euros, mais 93% do que os 457 milhões obtidos em 2021. A administração propôs a distribuição aos acionistas de 0,26 euros por ação em dividendos, que se juntam a outros 0,26 euros por ação já pagos em adiantamento de lucros de 2022, o que totaliza um dividendo total relativo ao ano passado de 0,52 euros ação.