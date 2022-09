Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A bolsa russa sofreu esta terça-feira a maior queda desde 24 de fevereiro, dia em que as forças russas invadiram a Ucrânia. Os planos do Kremlin de anexar as regiões que ainda controla na Ucrânia e o anúncio de novos impostos castigaram as ações das cotadas russas.O MOEX, principal índice da bolsa de Moscovo, chegou a afundar 11% mas recuperou ligeiramente e fechou a perder 8,8%. Ainda assim, este foi o pior desempenho desde ...