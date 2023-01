Após "soluço" de sexta-feira, Lisboa regressa às subidas

O PSI arrancou o dia a ganhar 0,14%, para os 6.039,85 pontos, regressando às subidas após sexta-feira ter colocado um ponto final na mais longa série positiva - nove sessões - desde outubro de 2013. Das 15 cotadas do índice nacional, 11 avançavam e quatro seguiam no vermelho.A Mota-Engil comandava os ganhos com uma valorização de 1,23%, para 1,322 euros, seguida da Semapa, que subia 1,12%, até aos 12,66 euros.O BCP prosseguiu o bom arranque de ano e somava 0,53%, para os 0,1905 euros, máximos de sete meses. O banco liderado por Miguel Maya já viu o seu valor em bolsa subir mais de 650 milhões de euros este ano.Nota ainda para Greenvolt e Altri, com valorizações de 0,51% e de 0,49%, respetivamente.A Jerónimo Martins, que quinta-feira divulgou as vendas preliminares de 2022, também ajudou à abertura positiva do PSI ao ganhar 0,29%, até aos 20,44 euros.Na energia, a EDP Renováveis cedia 0,23%, para 21,61 euros, enquanto a EDP caía 0,12%, para os 4,824 euros. A Galp deslizava 0,04%, para os 12,85 euros, enquanto a REN ganhava 0,2%, cotando nos 2,56 euros.