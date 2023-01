BCP aumentou em 651,4 milhões o seu valor em bolsa desde o início do ano

O bom desempenho do BCP tem entusiasmado os investidores. A empresa já ganhou quase 30% desde o início do ano, avançando mais de 600 milhões de euros em capitalização de mercado nas primeiras 10 sessões do ano.



Desde o arranque de janeiro, a capitalização bolsista do banco liderado por Miguel Maya passou de 2,2 mil milhões de euros para 2,9 mil milhões, ao ganhar 651,4 mil milhões de euros em duas semanas. O título está atualmente com o melhor desempenho do índice de referência nacional e está a 17,78 pontos percentuais da cotada com a segunda melhor valorização em bolsa, a Mota-Engil, que desde o início do ano ganhou 11,62%.



O banco tem sido alvo de rumores de uma fusão com o Novo Banco, tendo a questão sido relançada a 4 de janeiropelo CEO da Sonangol Sebastião Gaspar Martins, em entrevista à Reuters.



O responsável da petrolífera estatal angolana – que detém 19,49% do capital, sendo o segundo maior acionista do banco – reiterou que a Sonangol irá manter a participação se a fusão realmente acontecer, desde que isso aumente as "vantagens competitivas e diversificação do risco", tendo acrescentado que vai continuar a "prestar atenção ao comportamento dos mercados".



Outra notícia positiva foi a revisão em baixa do custo com as moratórias de crédito da sua subsidiária polaca Bank Millennium em 99 milhões de zlótis (cerca de 21,1 milhões de euros), colocando o custo total estimado com moratórias em 1.325 milhões de zlótis (283,3 milhões de euros), o que irá ter um impacto positivo nas contas, de acordo com o próprio banco.





O banco polaco tem levado a cabo um plano de recuperação para fazer face a uma lei do governo polaco de moratórias de crédito à habitação com validade de até oito meses – quatro em 2022 e outros quatro em 2023 – e que poderia vir a custar 1,779 mil milhões de zlótis à empresa.