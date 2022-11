Aposta na queda das cotadas nacionais esfria desde o verão

Com o aproximar do fim do ano, os “short-sellers” têm vindo a reduzir o número de posições no PSI. Os CTT são a maior aposta.

