Apple empurra Wall Street e bolsas fecham no verde

Wall Street terminou a derradeira sessão da semana a brilhar de verde, num dia em que os resultados e consequentes ganhos da Apple deram força as tecnológicas.O industrial Dow Jones avançou 2,59%, para os 32.861,80 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 subiu 2,46% para os 3.901,06 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite, apesar das quedas de ontem, pulou 2,87% para os 11.102,78 pontos.A empresa liderada por Tim Cook, registou lucros de 20.721 milhões de dólares no seu quarto trimestre fiscal, terminado a 24 de setembro - uma subida homóloga de 0,8% - informou na quinta-feira a empresa mais valiosa do mundo. Esta sexta-feira a Apple subiu 7,86%Do lado das perdas esteve a Amazon, que tombou 6,8%, após ter obtido 2,9 mil milhões de dólares de lucro no terceiro trimestre, uma quebra de 9,4% face ao mesmo período de 2021. Mas, principalmente, por ter desiludido nas previsões de vendas para o último trimestre do ano."Se olharmos para os condutores da sessão de hoje, há um salto para os ganhos de alguns dos nomes que registaram grandes perdas ontem", explicou Art Hugan, analista da B. Riley Wealth, à Bloomberg."Mas a grande influência de hoje está na liderança da tecnologia, resultado de um combinação dos resultados da Apple melhores que o esperado e uma reação positiva" dos mercados, completa.