Arranque morno em Lisboa. PSI praticamente inalterado

um terreno de 1.855 hectares detido pelo Novo Banco, pelo valor total de 22,3 milhões de euros.



A verde, negociavam ainda na abertura a Sonae (0,58%), a Greenvolt (0,34%), os CTT (0,30%) e a Mota-Engil (0,17%).



Em sentido inverso, a pesar no índice estava a REN com um recuo de cerca de 1,5% (-1,46%), já depois de na sessão anterior ter encerrado no vermelho. Quanto à cotada que na quinta-feira tinha liderado os ganhos - a Altri - estava esta manhã no pódio das descidas, a desvalorizar 0,66%.



O gigante da bolsa - a Jerónimo Martins - caía 0,32%, muito perto da Galpa Energia, que cede 0,32%. Nos mercados internacionais, o petróleo está a caminho de uma perda semanal, apesar de esta manhã até estar a subir.



De resto, Navigator (-0,30%) e Nos (-0,27%) também apresentam descidas.



Inalteradas estão a Semapa e o BCP.

Foi na linha d'água que o principal índice português arrancou a sessão de negociação desta sexta-feira. O PSI avançava uns muito ténues 0,02% para 6.037,17 pontos, com sete empresas a verde, seis a vermelho e duas inalteradas.Pelas 08h07 já havia 1,2 milhões de ações negociadas em Lisboa, no índice de referência. O grupo EDP liderava os ganhos com a Renováveis a avançar 0,80% e a casa-mãe com uma subida de 0,61%.A influenciar a negociação pode estar a comunicação de ontem da elétrica ao regulador, a indicar que avançou com um novo contrato para a abertura de uma linha de crédito sustentável no valor de 3,65 mil milhões de euros por um período de cinco anos, que se pode estender por mais dois.A Corticeira Amorim também avança 0,38%, após ter anunciado a aquisição