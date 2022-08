Lisboa fecha com leve subida após quatro sessões no vermelho

O PSI avançou 0,1%, para os 6.035,88 pontos, acompanhando a tendência vivida na maioria das praças europeias. Com este ganho, ainda que ligeiro, a bolsa portuguesa interrompe uma série de quatro sessões consecutivas no vermelho. Das 15 cotas do índice 10 fecharam positivas, quatro em queda e o BCP terminou o dia inalterado.A Altri liderou os ganhos, com uma subida de 1,25%, recuperando parte das fortes perdas recentes. Ainda no setor do papel, a Semapa avançou 1% ew a Navigator ganhou 0,86%.Já entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins subiu 1,07% num dia em que foi noticiado que a sua cadeia de supermercados na Polónia, a Biedronka, pondera reabrir aos domingos . Também a EDP encerrou em alta, valorizando 0,9%, após a AlphaValue ter revisto em alta o preço-alvo da elétrica nacional.A travar maiores ganhos em Lisboa estiveram a Sonae, que perdeu 1,99%, e a Galp, com uma queda de 1,61%, em linha com o desempenho do setor petrolífero na Europa.Também no vermelho fecharam a Greenvolt, e REN, com descidas de 1,22% e 0,72%, respetivamente.