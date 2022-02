Avanço de BCP e Galp dão "verde" a Bolsa de Lisboa

A Bolsa de Lisboa arrancou a última sessão da semana em terreno positivo. O PSI-20 valorizou 0,50% para os 5606,99 pontos, com 10 cotadas a subir, três a descer e seis inalteradas.O BCP e a Galp foram as empresas que mais ajudaram ao avanço do principal índice português. O banco liderado por Miguel Maya mantém a tendência de ganhos - já ontem disparou 4% em bolsa - e parece beneficiar da subida do preço-alvo pela AlphaValue. No arranque a cotada subia 2,37%.Já a Galp Energia mantém-se em terreno positivo - estava a valorizar 1,06% nos primeiros minutos da negociação - mesmo depois de, a meio da semana, ter comunicado a possibilidade de um ajuste na distribuição de dividendos aos acionistas.Ibersol e Pharol também começaram a sexta-feira com boas valorizaçãos, acima de 2%, de 2,75% e 2,05% respetivamente.Em sentido contrário, a Sonae, a EDP e a NOS compõem o trio a vermelho esta manhã, com a retalhista a desvalorizar 0,39%, depois de ter sofirdo um corte no preço-alvo pela AlphaValue. Já a elétrica recua 0,29% e a empresa liderada por Miguel Almeida cai 0,17%.Lisboa acompanha assim a tendência de ganhos que se vive esta manhãs nas principais praças europeias, depois da maré vermelha de ontem, provocada pela hesitação do Banco Central Europeu em relação às medidas para controlar a inflação. Para já o regulador mantém tudo como está, mas não descarta a hipótese de ter de vir a aumentar as taxas de juro.O índice Stoxx 600 - que agregas as principais empresas da Europa e serve de referência para o mercado no continente - estava a valorizar 0,35%, com os setores do retalho, autromóvel e produtos químicos a serem os únicos a escapar à tendência positiva do arranque do dia.(Notícia atualizada)