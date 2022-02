Lisboa fecha negativa arrastada por onda vermelha global. BCP avança 4%

O PSI-20 encerrou esta quinta-feira a perder 0,87%, acompanhando o sentimento negativo vivido nas praças europeias e em Wall Street. A derrocada de 20% da Meta, dona do Facebook, está a castigar os mercados, em particular o Nasdaq Composite.Das 19 cotadas do principal índice da bolsa portuguesa apenas seis fecharam no verde, enquanto as restantes 13 terminaram o dia em queda.A pressionar o índice estiveram principalmente a EDP Renováveis e Jerónimo Martins. O braço verde da EDP caiu 3,78%, para os 18,34 euros, enquanto a dona do Pingo Doce recuou 3,55%, até aos 20,64 euros.O setor papeleiro também foi castigado, com a Navigator a ceder 1,43% e a Altri a perder 1,41%.Ainda do lado das quedas, a EDP viu a cotação baixar 0,98%, para 4,446 euros, e a Sonae cedeu 0,48%, fechando nos 1,027 euros.A atenuar o desempenho do índice nacional esteve o BCP, que ganhou 4,13%, para os 0,1689 euros. O banco liderado por Miguel Maya acumula uma subida de quase 20% desde o início do ano, sendo a cotada do PSI-20 com melhor desempenho em 2022.Também a Galp, com um avanço de 0,82%, para 9,81 euros, e os CTT, que subiram 0,46%, para 4,41 euros.