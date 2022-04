Banca de investimento tenta estancar sangria na bolsa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bancos de investimento e gestoras de ativos têm estado num périplo de encontros com clientes e potenciais investidores para tentar travar o pânico gerado nos mercados financeiros pela guerra na Ucrânia. A par da possibilidade de uma escalada do conflito além das fronteiras ucranianas, a principal preocupação prende-se com o impacto na inflação, que tem vindo a atingir máximos de várias décadas nas economias desenvolvidas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...