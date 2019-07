BCP afunda 5% e deixa PSI-20 no vermelho

A bolsa nacional terminou o semana com o pé esquerdo ao fechar a sessão desta sexta-feira, 26 de julho, a perder 0,76% para 5.141,38 pontos, o que configura a terceira desvalorização consecutiva, que deixou a praça lisboeta em mínimos de 10 de julho.Com 14 cotadas em queda, duas em alta e as restantes duas inalteradas, o PSI-20 contrariou a tendência de ganhos registada nas principais bolsas europeias, apoiadas sobretudo nos ganhos registados pelo setor das telecomunicações.Apesar dos dados económicos conhecidos na Alemanha serem negativos, isso reforça a expectativa de políticas de estímulo económico por parte do Banco Central Europeu, designadamente um corte nos juros, o que contribuiu para conferir confiança aos investidores europeus.Por cá foi o BCP que mais penalizou, com o banco liderado por Miguel Maya a afundar 5,07% para 0,251 euros, cotação que representa um mínimo de 18 de junho. Esta foi mesmo a maior queda diária do banco em quase cinco meses (desde 7 de março) e acontece antes da apresentação de resultados semestrais que acontece já na próxima segunda-feira.

O CaixaBank BPI estima que o BCP terá fechado o primeiro semestre com um lucro 12% superior ao registado no ano passado. Contudo, isolando o segundo trimestre, os resultados terão diminuído 90% devido a uma série de eventos não recorrentes.



Também a penalizar a negociação em Lisboa esteve a Galp Energia, com a petrolífera a deslizar 0,78% para 14,075 euros. A cotada seguiu a queda do preço do petróleo que se verifica nos mercados internacionais, numa altura em que o Brent recua 0,36% para 63,16 dólares por barril.



Nota negativa ainda para a Sonae que recuou 0,17% para 0,8645 euros, enquanto a outra retalhista, a Jerónimo Martins, contrariou o sentimento dominante com uma subida de 0,78% para 14,86 euros, isto depois de ontem ter reportado um resultado líquido de 181 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um valor acima do antecipado pelos analistas – estimavam uma quebra homóloga de 6% - e que representa uma subida de 0,7% face ao mesmo período do ano passado.



A travar uma maior queda da bolsa nacional esteve a Nos, que acompanhando os ganhos do setor ao nível europeu fechou a última sessão da semana com um ganho de 0,26% para 5,80 euros.





Além da atenção dada à Jerónimo Martins, em Lisboa o foco incidiu também outras cotadas que deram ontem a conhecer os resultados referentes aos primeiros seis meses do ano: