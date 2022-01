BCP dá gás ao PSI-20. Bolsa de Lisboa entra em 2022 com "pé direito"

A bolsa de Lisboa encerrou a primeira sessão de 2022 "com o pé direito", acompanhando a tendência positiva vivida nas principais praças europeias.





O PSI-20 terminou o dia com um crescimento de 1,18% para 5.635,40 pontos. Das 19 cotadas do índice, 17 encerraram a sessão no verde e duas terminaram o dia em terreno negativo.



Para além de encerrar a sessão com uma subida de mais de 1%, o principal índice nacional terminou o dia no nível mais alto desde o dia 17 de novembro.





A Novabase foi quem liderou a tabela dos ganhos, com um aumento de 4,30% para 5,34 euros, mas entre as cotadas com mais peso, foi o BCP quem deu gás ao índice, com uma subida de 3,05% para 0,1452 euros. Nota também para a Ibersol, com uma subida de 2,70% para 5,32 euros.



O mercado reagiu em alta à notícia de que o Banco Internacional de Moçambique (BIM), que é detido maioritariamente pelo português BCP, vai vender 70% do capital da Seguradora Internacional de Moçambique (SIM) à Fidelidade por 46,8 milhões de euros.



O acordo de alienação está incluído numa parceria para o mercado segurador e tem, segundo as estimativas do BCP, um impacto positivo nas contas de 2021 do banco de 5,2 milhões de euros.





No retalho, a Sonae encerrou o dia com um ganho de 1,50%, para os 1,018 euros.



O setor energético também foi "pintado de verde": a Galp liderou, ao encerrar a sessão com com subida de 2,44%, até aos 8,728 euros, a Greenvolt somou 1,89%, para 6,47 euros. A EDP terminou a sessão com uma valorização de 1,12% para 4,886 euros, enquanto o braço das renováveis do grupo registou um ganho de 0,64% para 22,04 euros.



Por outro lado, a Corticeira Amorim entrou no novo ano com o "pé esquerdo", ao terminar a primeira sessão de 2022, a perder 0,71% para 11,20 euros, seguida da Jerónimo Martins que desvalorizou 0,15% para 20,07 euros.