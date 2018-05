BCP dispara 5% após revelar meta para redução do crédito malparado

O BCP fechou a sessão desta terça-feira, 8 de Maio, com uma subida de 4,89% para 0,2919 euros. Trata-se da maior subida desde 5 de Abril e o valor mais elevado desde 24 de Abril.

As acções negociaram em alta durante toda a sessão (oscilaram entre uma valorização de 0,5% e 5,21%), mas acentuaram a tendência de ganhos nos últimos minutos, reagindo de forma positiva às novidades reveladas pelo banco na conferência telefónica com os analistas, a propósito dos resultados do primeiro trimestre.

De acordo com a Bloomberg, o CFO do BCP, Miguel Bragança, revelou aos analistas que o banco tem como meta a redução de 1,5 mil milhões de euros este ano nas exposições não rentáveis (NPE, na sigla original), em que a fatia de leão corresponde a crédito malparado.

O valor não tinha sido revelado pelo BCP na apresentação de resultados efectuada ontem após o fecho da sessão. No primeiro trimestre os NPE do BCP baixaram 472 milhões para 6.282 milhões de euros. Em 2017, tinham baixado 1.784 milhões de euros.

Resultados agradam aos analistas

A justificar o desempenho positivo das acções ao longo da sessão estiveram os resultados apresentados ontem, com o BCP a revelar um aumento dos lucros de 70,8% face ao período homólogo. O banco liderado por Nuno Amado reportou assim um resultado líquido de 85,6 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. A média das 11 casas de investimento que seguem o BCP apontava para um lucro de 77 milhões de euros, segundo apurou o Negócios.

Os analistas do BPI consideram que o banco apresentou "uma qualidade de activos melhor do que o esperado", bem como uma evolução do rácio de solvabilidade CET1. Do lado oposto, estão "receitas mais fracas", de acordo com uma nota de análise publicada ainda na segunda-feira ao final do dia, a que o Negócios teve acesso.

O banco de investimento tem um "target" de 0,34 euros para as acções do BCP, o confere às acções do banco um potencial de subida de 16,5% face à actual cotação de fecho de ontem.