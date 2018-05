"Melhor expectativa" do BCP paga dividendos em 2019

O Banco Comercial Português (BCP) reafirma a intenção de dar dividendos em 2019 com base nos resultados do presente ano, segundo assinalou Nuno Amado.

"Esperamos que os primeiros dividendos possam ser em 2019", afirmou o CEO da instituição bancária que tem a Fosun e a Sonangol como principais accionistas.

Nuno Amado ressalvou, no entanto, que este não é um compromisso. "É essa a nossa melhor expectativa", frisou o presidente executivo do banco.

Em Janeiro do ano passado, o BCP tinha assinalado a intenção de pagar dividendos relativos a 2018, falando até no pagamento de 40% dos resultados ("payout)".

No final do ano passado, Amado já tinha dito que não haveria pagamento aos accionistas com base nos resultados de 2017, pelo que esta não será uma proposta a ser feita na assembleia-geral.

O BCP já poderá proceder ao pagamento de dividendos em 2018, depois de ter devolvido a ajuda estatal no arranque de 2017.

O BCP, a Pharol e a Mota-Engil são as únicas cotadas do PSI-20 que este ano não remuneram os accionistas este ano no que diz respeito aos resultados de 2017.