BCP e Galp dão brilho à bolsa nacional

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo bom desempenho do BCP e da Galp Energia.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com os setores da banca e da energia a liderarem as subidas. O imobiliário e as telecomunicações puxaram para o lado negativo, mas sem ofuscarem a tendência generalizada de ganhos dos principais índices.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 0,70%, para 6.155,51 pontos, com 10 cotadas no verde e 6 no vermelho.

O título que mais sustentou o índice de referência nacional foi o BCP, a somar 2,30% para 22,71 cêntimos, num dia em que a restante banca europeia também valorizou.

Na energia, a Galp destacou-se nos ganhos, numa sessão de valorização dos preços do petróleo, fechando a crescer 1,84% para 10,765 euros.

A travar maiores ganhos esteve o grupo EDP, com a elétrica nacional a ceder 0,16% para 4,858 euros e a sua subsidiária para as energias renováveis a recuar 1,11% para 19,985 euros.