BCP e Galp dão ganho a Lisboa em dia vermelho na Europa

Após cinco sessões consecutivas no vermelho - a mais longa série negativa desde junho - a bolsa portuguesa encerrou com uma ligeira subida esta quinta-feira, em contraciclo com as quedas das congéneres europeias, ainda pressionadas pela redução do "rating" dos EUA pela Fitch.O PSI terminou o dia nos 5.989,95 pontos, uma subida de 0,18%, com cinco cotadas no verde, 10 em queda e uma - os CTT - a encerrar inalterada.O BCP e a Galp foram os responsáveis pelo saldo positivo na bolsa de Lisboa. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,88%, para os 0,2441 euros, enquanto a petrolífera subiu 1,18%, para os 11,965 euros, beneficiando do aumento dos preços do petróleo nos mercados internacionais.Ainda em alta fechou a Corticeira Amorim, com uma subida de 1,4%, para os 10,12 euros, depois de ontem ter apresentado os resultados semestrais.Do lado dos ganhos ficaram ainda a Mota-Engil e a Greenvolt, com valorizações de 1,25%, para 2,43 euros, e de 0,25%, até aos 6,105 euros, respetivamente.No que toca às perdas, a Sonae foi a cotada mais castigada ao recuar 1,68%, para 0,9645 euros. O setor papeleiro também viveu um dia negativo: a Altri cedeu 1,39%, a Navigator perdeu 0,89% e a Secil caiu 0,62%.A pressionar o índice estiveram também a Jerónimo Martins, que cedeu 0,57%, fechando nos 24,26 euros, e o grupo EDP: a casa-mãe perdeu 0,17%, para 4,065 euros, e a EDP Renováveis deslizou 0,09%, terminando o dia a cotar nos 16,795 euros.