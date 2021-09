BCP e retalho penalizam PSI-20. Greenvolt supera pela primeira vez os 6 euros

A energética liderada por João Manso Neto tem estado a somar, após ter recebido a notícia de que vai passar a integrar o índice PSI-20 a partir de 20 de setembro

O PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira no "vermelho", com 12 cotadas a registar perdas, cinco a somar e uma inalterada. O principal índice português caiu 0,61%, para 5.306,87 pontos, pressionado sobretudo pelas perdas do BCP e das retalhistas.O BCP liderou as desvalorizações, com uma queda de 2,41%, para 0,1257 euros. A completar o "ranking" das três cotadas que registaram mais perdas, estão a Mota-Engil, que perdeu 2,24% para 1,356 euros, e a Corticeira Amorim, que tombou 1,35% para 11,72 euros.No setor do retalho, a Jerónimo Martins caiu 1,01%, para 17,68 euros, enquanto a Sonae perdeu 0,84%, para 0,8805 euros.Em contraciclo, a Alti foi a cotada a somar mais. A papeleira subiu 1,76%, para 5,505 euros, depois de o Santander se ter juntado ao JBCapital e ao CaixaBI e ter revisto em alta em mais de 20% o "target" para a companhia , adiantando que a Altri está a negociar a desconto e é uma boa oportunidade para ganhar exposição ao setor da pasta.No setor da pasta de papel, também a Navigator fechou com ganhos: valorizou 0,45%, para 3,114 euros.Fora do principal índice nacional, destaca-se ainda para a Greenvolt, que encerrou a superar os seis euros por ação, nos 6,02 euros, depois de ter registado uma subida de 3,97%.