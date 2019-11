BCP perde pela quarta sessão e arrasta PSI-20

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a desvalorizar 0,16% para os 5.285,45 pontos. A contribuir estão nove cotadas a cair, contra cinco a subir, restando quatro inalteradas.



Esta quinta-feira, a Europa foi surpreendida por números positivos da parte da sua maior economia: o produto interno bruto alemão (PIB) avançou 0,1% no terceiro trimestre em comparação com o anterior, evitando desta forma o cenário de recessão técnica.





A política monetária também ocupa um lugar importante na agenda, num dia em que é esperado um discurso do presidente da Reserva Federal Americana, Jerome Powell, sobre a economia dos Estados Unidos. Powell avançou ontem que não prevê que as taxas de juro dos Estados Unidos sejam alteradas nos próximos tempos, dando sinais de que vê motivos para estimular a economia.