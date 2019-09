apenas duas a três semanas a normalizar a produção, o Brent, que negoceia em Londres e serve de referência às importações portuguesas, deslizou um máximo de 6,58% para 64,48 dólares. O WTI, transacionado em Nova Iorque, afunda 5,56% para 59,4 dólares.





quanto à contratação de João Conceição, ex-assessor de Manuel Pinho. Se este caso for reaberto, o nome do BCP pode ficar 'manchado'", realça Carla Maia Santos, trader da XTB, num comentário enviado ao Negócios.



O maior banco privado português acompanha também o setor da banca na Europa que perde 2%, liderando as perdas diárias entre os maiores setores na região.

Também a centrar a atenção de quem investe está a reação do preço do petróleo . Depois da Arábia Saudita ter dito que deverá levarEm Lisboa, o destaque vai mesmo para o BCP que perde 3,97% para os 0,205 euros por ação, "reagindo em baixa à notícia de que o BCE vai analisar a auditoria interna do BCPAinda do lado das quedas está a retalhista Sonae, que afunda 2,88% para os 0,875 euros.Em contra-mão está a sua rival do retalho Jerónimo Martins, que hoje renovou máximos de março de 2018 ao valorizar 2,55% para os 16,11 euros por ação e mantém assim o seu movimento ascendente desde o final do ano passado. Em 2019, a retalhista já valorizou 55,85%.No mercado de dívida, as taxas de juro portuguesas a 10 anos sobem 4,2 pontos base para os 0,304%.