Berkshire dispara para recordes com boas contas

A Berkshire Hathaway, liderada pelo investidor multimilionário Warren Buffett, esteve ontem em destaque na bolsa norte-americana ao disparar para máximos históricos depois de ter anunciado um lucro operacional recorde no segundo trimestre.





As ações de classe B do conglomerado (que servem de referência) fecharam a somar 3,57%, para 362,49 dólares, um valor nunca antes alcançado. Isto depois de a empresa ter reportado, no sábado, um aumento dos lucros operacionais para o patamar dos 10 mil milhões de dólares, um território até aqui desconhecido nesta rubrica da empresa.





Os lucros operacionais aumentaram 6,6% entre abril e junho e ascenderam a 10,043 mil milhões de dólares, impulsionados pela robustez do segmento segurador do conglomerado. Com este valor, e com o investimento e ganhos com derivados a valerem mais 25,8 mil milhões de dólares, o resultado líquido da Berkshire ascendeu a 35,91 mil milhões.





Também as ações de classe A – disponíveis apenas a quem tem grandes fortunas – ganharam terreno na sessão de ontem, ao valorizarem 20.000 dólares e passando cada uma a valer 565.000 dólares.





Desde o início do ano, as ações de classe B acumulam um ganho de 13%. A valorização desta segunda-feira foi a mais acentuada desde novembro. E a estimativa é de que continuem a subir. O analista Brian Meredith, do UBS, reviu ontem em alta o preço-alvo dos títulos de classe B da Berkshire, elevando-o de 405 para 414 dólares.