BlackRock reforça para 2% na Jerónimo Martins

A BlackRock reforçou a sua participação na Jerónimo Martins, passando a deter direitos de voto acima de 2% para 2% na dona do Pingo Doce, informou esta terça-feira a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos (na foto).



Em comunicado, a Jerónimo Martins refere que a BlackRock superou o limiar de 2%, passando a deter uma participação qualificada de 2,01% a 28 de junho. A

gestora de ativos tinha chegado a este patamar no passado dia 4, mas entretanto tinha vendido ações - tendo agora reforçado novamente.





A Jerónimo Martins encerrou a sessão de hoje a ceder 0,49% para 15,30 euros.Além da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, da família Soares dos Santos, que detém 56,14% do capital da Jerónimo Martins, eram acionistas qualificados a Heerema Holding Company, holding ligada ao sector petrolífero, com 5%, o JP Morgan, com 2,35%, a Comgest Global Investors, com 2,06%, e o T. Rowe Price Group, com 2,04%, a 31 de dezembro de 2020, última data a que reportam os dados indicados pela Jerónimo Martins.