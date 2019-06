BNY Mellon reforça na Galp e fica com participação qualificada

O The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) passou a deter uma participação qualificada na Galp Energia, revelou a petrolífera em comunicado enviado ao final da tarde desta quarta-feira, 26 de junho, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Na nota enviada ao regulador dos mercados, a Galp nota que na passada terça-feira o BNY Mellon reforçou em 0,08% a posição na cotada portuguesa, passando assim dos 1,93% anteriormente detidos para 2,01%.