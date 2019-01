Em queda segue também o BCP, ao ceder 0,92% para 0,2265 euros, bem como os CTT, que cedem 0,13% para 2,96 euros.



No retalho, a Sonae cai 0,92% para 0,805 euros, enquanto a Jerónimo Martins sobe 0,05% para 10,305 euros.



A travar a descida da bolsa nacional está o grupo EDP, com a elétrica a subir 0,30% para 3,009 euros e a EDP Renováveis a apreciar 0,51% para 7,85 euros.



(Notícia atualizada com mais informação)

O PSI-20 está a descer 0,3% para 4.726,42 pontos, numa altura em que vários índices europeus estão a perder mais de 1%. A pesar na negociação continuam os receios em torno do crescimento económico mundial, com um foco maior na China, depois de os últimos indicadores económicos apontarem para um enfraquecimento da segunda maior economia do mundo.A aumentar os receios dos investidores em torno desta questão estão as novas estimativas da Apple, que ontem anunciou um corte de previsões, precisamente devido ao mercado chinês. As ações afundaram no no mercado "after-hours" – negociação que decorre após o fecho da sessão regular – e as novidades acabaram por pressionar as cotadas do setor tecnológico.A bolsa nacional segue a mesma tendência, numa altura em que a Galp Energia recua 1,49% para 13,85 euros, num início de sessão marcado também pela desvalorização superior a 1% do petróleo.